Andrea Zenga, chi è la madre Roberta Termali: età, foto, che fine ha fatto

Negli anni ’80 e ’90 Roberta Termali è stata una promettente conduttrice, oltre che la moglie di Walter Zenga. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

La giornalista e conduttrice tv Roberta Termali da qualche anno conduce una vita lontana dai riflettori, ma molti di noi la ricordano al timone di programmi sportivi di successo negli anni ’80 e ’90. Bella, biondissima e con un sorriso da copertina, è nota al gossip per essere stata la moglie di Walter Zenga, celebre ex portiere di Inter e Sampdoria. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Roberta Termali

Roberta Termali è nata a Milano il 10 giugno 1964. Ha debuttato in televisione con una rubrica di ippica curata per Rete 4, emittente per cui ha poi condotto Caccia al tredici, rubrica di pronostici al totocalcio. Passata a Italia 1, è stata al timone di Cabaret per una notte con Giorgio Faletti (stagione 1987-1988) e A tutto campo, mentre per Canale 5 si è occupata della trasmissione Studio 5.

La carriera di Roberta Termali è poi proseguita nel circuito Odeon TV, per cui ha presentato con Fabio Fazio e Walter Zenga il programma Forza Italia (1987). Nel 1991 ha presentato 90° Donna su Telelombardia e, dopo aver condotto con José Altafini su Telemontecarlo Qui si gioca, ha affiancato nel 1995 su TELE+ Aldo Biscardi nella conduzione de Il processo di Biscardi. E’ stata inoltre valletta a L’appello del martedì di Maurizio Mosca. Dall’inizio degli anni 2000 Roberta Termali si è dedicata prevalentemente a trasmissioni di televendita su vari circuiti privati. Nel 2009 ha fatto una rentrée con la serata finale de Il Festival delle Arti di Andrea Mingardi su Odeon TV.

Per quanto riguarda la vita privata, come detto Roberta Termali è stata sposata con Walter Zenga, da cui ha avuto due figli, Nicolò ed Andrea. Dopo il divorzio si è unita in seconde nozze con l’imprenditore di Osimo Andrea Accorroni, da cui ha avuto altri due figli, Fabio e Francesco, per poi separarsi anche da lui. Nel 2003 si è candidata alle elezioni amministrative di Osimo, in appoggio a liste civiche.