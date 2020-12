Che fine ha fatto lo stadio nuovo della Roma? Quanti milioni persi

Che lunga storia il progetto del nuovo stadio della Roma: bisogna andare indietro nel 2010 e ancora non finisce qui

La storia del nuovo stadio della Roma va avanti da ormai ben dieci anni. Si deve tornare indietro nel tempo quando era ancora presente il Sindaco Alemanno che aveva promesso una nuova casa per i giallorossi. Poi nel marzo del 2014 è avvenuta anche la presentazione del plastico del nuovo stadio in Campidoglio alla presenza del Sindaco Marino. Poche settimane fa anche Virginia Raggi, al momento Sindaco di Roma, aveva svelato di voler fare un regalo entro Natale ai tifosi giallorossi. Ai microfoni di Rai News 24 la prima cittadina della Capitale aveva rivelato: “Per noi lo stadio della Roma si farà”. Inizialmente sarebbe dovuto sorgere a Tor di Valle: quella zona era stata presa in esame dall’ex patron della società giallorossa James Pallotta. Le nuove dichiarazioni della Raggi hanno chiarito anche nuovi punti: “L’opera viene portata avanti dai privati e quindi sono loro a dover scegliere dove farlo. La precedente proprietà era intenzionata a farlo a Tor di Valle, ma siamo aperti al dialogo con la nuova dirigenza. Noi ci mettiamo a disposizione”.

Stadio nuovo Roma, i nuovi progetti dei Friedkin

Come riportato dal portale “Calcio e Finanza”, sempre ben informato sulle vicende, ha svelato come la nuova proprietà della Roma, i Friedkin, avrebbe anche come idea la ristrutturazione del Flaminio. La loro intenzione è quella di aumentarne la capienza a 45mila posti a sedere sborsando ben 350 milioni di euro. Infine, gli altri due progetti riguarderebbero da una parte Tor Vergata, con la Regione che avrebbe anche in mente di portare la metro A, e dall’altra Fiumicino, già sondato come piano B da Pallotta. In aggiunta, il quotidiano ‘Il Tempo’ ha rivelato come il via libera del progetto nuovo stadio avverrebbe soltanto nel 2021 e non entro Natale come promesso dalla Raggi.