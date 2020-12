Vittoria Schisano è stata protagonista di una lunga intervista ad “Oggi è un altro giorno”: la lite furiosa in diretta con la conduttrice

L’attrice Vittoria Schisano è stata protagonista durante l’intervista di Serena Bortone ad “Oggi è un altro giorno“. A causa della messa in onda di un filmato dei suoi esordi, l’attrice è stata imbarazzata ed ha attaccato la conduttrice: “Questa clip non mi piace proprio. Non c’era motivo di mettere in onda questo filmato: tutto questo mi disturba. Volevo andare avanti e non restare sempre nel ruolo di Vittoria che prima era Giuseppe. Dovresti mettere a proprio agio i tuoi ospiti, io non mi ci sento proprio”.

Lite in diretta, la risposta a Vittoria Schisano

Così la stessa conduttrice ha provato a difendere i propri autori: “Queste interviste sono sempre fatte su percorsi precedenti. L’ho fatto con tutti. Il fatto che tu pensi che ci sia del pregiudizio da parte nostra è un tuo pensiero, non nostro. Non è il caso di attaccare un programma per questo”. Così la stessa Bortone ha voluto mettere a proprio agio l’attrice: “Vuoi continuare? Perché io non me lo voglio sentire dire una seconda volta che ti metto in imbarazzo, tesoro”. La Schisano subito ha risposto: “Così però mi sento anche presa in giro”.