Barbara D’Urso fidanzato, lei dà la buonanotte svestita su Instagram FOTO

Gossip Barbara D’Urso fidanzato, la conduttrice televisiva di Mediaset cerca un uomo e non a caso arriva uno scatto pieno di sensualità.

Aveva detto di essere alla ricerca di un fidanzato, Barbara D’Urso. Ed il suo ultimo scatto su Instagram, con il quale augura la buonanotte a tutti, sembra essere proprio un invito agli uomini che la desiderano a farsi avanti. La conduttrice televisiva di tanti programmi di successo delle reti Mediaset appare in una posa provocante, con un sorriso malizioso e scoperta il più possibile. Ed a tutti augura una buona notte che possa essere condita dai sogni più dolci. In una intervista concessa al settimanale ‘Oggi’ qualche giorno fa, la 63enne originaria di Napoli aveva svelato di avere diversi corteggiatori.

Questa situazione la starebbe portando a maturare una importante scelta di vita. Il desiderio di assecondare la propria voglia di avere un fidanzato sta diventando via via sempre più incontenibile, per cui è lecito aspettarsi dei cambiamenti sotto questo punto di vista. Per Barbara D’Urso però restano più importanti la famiglia e gli amici. Nel frattempo lei continua a mietere un generale apprezzamento con le sue trasmissioni. Ed a questo già ampio novero di presenze quotidiane in televisione si aggiungerà presto dell’altro.

Barbara D’Urso fidanzato, quel selfie è un segnale?

A partire dalla prossima primavera infatti la D’Urso tornerà di nuovo alle redini del ‘Grande Fratello’, edizione senza vip. Mentre sui suoi profili personali social sempre più spesso fanno capolino pose sensuali come questa.

Che sia davvero un messaggio esplicito per fare capire che lei è alla ricerca di un fidanzato capace di soddisfarla come ogni donna merita? Intanto i suoi ammiratori si dividono tra chi le fa i complimenti per essere sempre una donna molto bella e chi non apprezza questo suo modo di apparire.