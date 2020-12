Filippo Nardi, la verità sul rapporto con Barbara D’Urso: erano amanti?

Il presunto flirt tra Filippo Nardi e Barbara D’Urso è stato al centro del gossip per molto tempo. Ma qual è la verità sui due? Sono stati insieme?

Mancano poche ore ormai all’ingresso di Filippo Nardi nella Casa del Grande Fratello VIP, insieme a Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Filippo Nardi, che ha già partecipato al GF nel 2001, è stato al centro di chiacchiere e gossip per un presunto flirt con la conduttrice e showgirl Barbara D’Urso. Ma cosa c’è di vero? I due sono stati insieme?

Filippo Nardi e il flirt con Barbara D’Urso

Il gossip più sfrenato sul presunto rapporto tra i due risale all’anno scorso quando, per rispondere alle continue domande sulla chiacchieratissima coppia, Filippo Nardi disse: “Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene. Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. Questo è certo. Se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla.”

Le parole di Nardi non hanno fatto altro che alimentare il gossip sulla presunta relazione con la D’Urso e il tutto si è decisamentre ingigantito dopo che i due hanno passato le vacanze insieme in Toscana. Questo ha convinto molti che tra l’ex gieffino e la conduttrice ci fosse effettivamente del tenero…

Ma in realtà, di recente, Filippo Neri ha smentito tutto dicendo di non aver mai baciato Barbara D’Urso e ha messo a tacere le chiacchiere: “Noi stavamo parlando di come vorremmo un rapporto, il prossimo, non il nostro. Io vorrei convivere con la persona con cui sto insieme, avere una quotidianità perché non mi è mai successo. Lei ha detto di no, che non ci pensa nemmeno e ci siamo messi a scherzare…”

Nardi, per appianare qualsiasi dubbio, ha anche aggiunto:”Come compagna io la trovo non facilissima, ammirarla e stimarla per altri motivi sì. Non la sto corteggiando, non ci siamo corteggiati. Siamo usciti qualche volta insieme, ci siamo fatti delle grandi risate”. Pare quindi che non vi sia alcuna speranza per chi voleva i due felici insieme, anche se il gossip è duro a morire…