Paolo Rossi, le commoventi parole del figlio Alessandro: “Gli ho fatto una promessa”

Il figlio di Paolo Rossi, Alessandro, ha commentato la scomparsa del padre con delle parole commoventi, rivelando la promessa fatta.

La morte di Paolo Rossi è stata un colpo al cuore di tutti gli amanti dello sport. Domani ci saranno i funerali del campionissimo, nel Duomo della sua Vicenza, la città che l’ha adottato e gli ha permesso di diventare un campione. Ieri, il giorno in cui il 64enne ex pallone d’oro ha lasciato la terra, il figlio Alessandro ha rilasciato un’intervista alle televisioni nostrane.

Le prime parole di Alessandro, frutto dell’amore tra Paolo e la prima moglie Simonetta Rizzato, sono di elogio all’uomo Paolo Rossi: “Umile, generoso, sempre presente, con una parola carina che ti rassicurava, una persona generosa che non ha mai detto di no a nessuno, sempre disponibile ad aiutare gli altri. La sua dote più grande era l’altruismo ed essere sempre pronto ad aiutare qualcuno”. Un ritratto che permette di capire a chi non l’ha conosciuto, che genere di persona fosse.

Paolo Rossi, le belle parole del figlio Alessandro: “Gli ho fatto una promessa”

Alessandro ringrazia tutti coloro che in queste ore complicate sono stati vicini a lui ed al resto della famiglia: “Tutti ci sono stati vicini, papà si è fatto amare, era una persona fantastica e la gente ha ricambiato l’amore fino a oggi”. Un affetto che non può che fare piacere ai figli e alla moglie, un affetto che loro più di tutti provavano e provano. Il primogenito di Pablito, infatti, non utilizza mezzi termini per descrivere che tipo di genitore sia stato: “Un grande papà per noi”.

In conclusione il figlio promette al padre di diventare una figura di riferimento per la famiglia e per le sorelline: “Papà non si preoccupi, ci sarò sempre io per le mie sorelline e per la nostra famiglia , gli ho promesso che non mancherò mai e che sarò sempre presente per tutti e per tutta la vita. Rimarrà sempre nei nostri cuori”.

