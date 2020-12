Alessandro Rossi, chi è il primo figlio del compianto Paolo Rossi

Alessandro Rossi è il primo figlio di Paolo, il campione del mondo dell’82 scomparso ieri a causa di un gravissimo tumore, scopriamo chi è.

Alessandro può essere considerato come un segno divino. Il ragazzo, primo figlio di Paolo Rossi (l’unico con Simonetta Rizzato), è giunto in un periodo davvero complicato per il campione azzurro. Nel 1980 Pablito era stato squalificato per due anni con l’accusa di aver truccato la partita tra il suo Perugia e l’Avellino. Accusa verso la quale si è sempre dichiarato innocente e per la quale è stato assolto in tribunale.

Tra l’80 e l’82, dunque, Paolo Rossi è rimasto in silenzio, motivato a far ricredere chi lo aveva mal giudicato, deciso a tornare quell’attaccante implacabile che era diventato con il Vicenza. Dopo due anni d’inattività era complesso tornare a quei livelli, ma Paolo ha dato una lezione di umiltà e caparbietà, prendendosi sulle spalle la nazionale e giocando un Mondiale da sogno. Grazie alle sue prestazioni l’Italia ha vinto e lui è passato dalla squalifica al Pallone d’Oro.

Alessandro Rossi, chi è il primogenito di Pablito

Da campione controverso e contestato, dopo il Mondiale Paolo Rossi è diventato un idolo nazionale ed un calciatore conosciuto a livello internazionale. La sua carriera agonistica durerà soli altri 4 anni a causa di alcuni problemi fisici, ma la sua fama non cesserà. In quell’anno di grazia che lo ha consacrato nell’olimpo del calcio, Paolo ha accolto l’arrivo di Alessandro, suo primogenito.

Il bambino è cresciuto in un periodo in cui il padre era considerato una star, ma sin da piccolo ha deciso di non dedicarsi al calcio. Conclusi gli studi, Alessandro è diventato un Geometra e ad inizio carriera ha lavorato insieme al padre nell’agenzia immobiliare che questo aveva aperto nell’amata Vicenza. Adesso ha 38 anni e si è preso sulle spalle l’impegno di far crescere le sorelline: “gli ho promesso che non mancherò mai e che sarò sempre presente per tutti e per tutta la vita”.