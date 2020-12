Il mistero delle condizioni di Michael Schumacher: un piano per farlo tornare a una vita normale, parla Jean Todt.

L’ex campione dell’automobilismo Michael Schumacher starebbe seguendo un piano terapeutico su misura che dovrebbe aiutare la leggenda della F1 a ‘tornare a una vita più normale’. A seguito di un incidente sciistico sulle Alpi francesi nel dicembre 2013, le condizioni di Schumacher sono state tenute un segreto gelosamente custodito dalla sua famiglia.

A sette anni di distanza, ancora non sappiamo come stia realmente l’ex campione della Formula 1, mentre tra gli astri nascenti dell’automobilismo mondiale c’è proprio suo figlio Mick. Secondo l’amico intimo Jean Todt, Michael Schumacher sta ricevendo un trattamento su misura. Sicuramente molti lo vorrebbero rivedere in pubblico.

Come sta davvero Michael Schumacher? Parla Jean Todt

La leggenda tedesca sta ancora lottando per superare le devastanti ferite che lo hanno tenuto fuori dalla vista dei suoi tifosi per quasi sette anni. Todt, che ha supervisionato cinque dei sette titoli di Schumacher come capo squadra per la Ferrari, è uno dei pochissimi che può vedere l’ex campione del mondo. Parlando a Ouest France, Jean Todt ha detto: “Sono molto discreto su questo argomento. Sappiamo tutti che Michael ha avuto un incidente molto grave e, purtroppo, ha avuto conseguenze significative per lui”.

“Tutto quello che posso fare è stargli vicino finché non sarò in grado di fare qualcosa, e poi lo farò”, ha aggiunto Jean Todt nell’intervista rilasciata qualche mese fa e che fa ancora discutere. Quindi ha sottolineato come Michael Schumacher abbia “una moglie fantastica” che lo sta accudendo in questi anni. Schumacher, che ha vinto 91 gare e sette campionati del mondo durante una brillante carriera, è ampiamente considerato il più grande pilota di F1 di tutti i tempi. Il suo record di vittorie è stato superato da Lewis Hamilton in questa stagione.