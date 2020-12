By

Cosa sapere su Salvador Sobral, chi è il cantante portoghese: carriera e curiosità, la sua incredibile storia.

Nato a Lisbona nel 1989, Salvador Sobral diventa noto non solo in patria ma anche all’estero quando nel 2017 vince l’Eurovision Song Contest 2017. Si tratta del primo vincitore del Portogallo nel contest canoro europeo: si presentava in gara con la canzone Amar pelos dois, scritta dalla sorella Luísa Sobral.

Di origini nobili, suo padre era imparentato con il politico Hermano José Braamcamp de Almeida Castelo Branco, Conte di Sobral de Monte Agraço. Sin da giovanissimo, ama viaggiare alla ricerca di nuovi orizzonti, per cui si trasferisce per brevi periodi in Spagna, ovvero a Barcellona, in Catalogna, e a Maiorca, nelle Baleari, quindi negli USA.

Chi è il cantante portoghese Salvador Sobral: la sua storia

Si fa conoscere a soli 20 anni quando arriva settimo alla terza stagione del talent show portoghese Ídolos. Ma bisognerà attendere diversi anni prima dell’esplosione musicale in patria. Nel 2016 è uscito il suo album di debutto, Excuse Me, da cui vengono estratti i singoli Excuse Me e Nem eu. L’anno dopo, ha partecipato al Festival da Canção, con Amar pelos dois, composta da sua sorella Luísa Sobral. Grazie alla vittoria della giuria tecnica e al secondo posto nel televoto è lui a vincere la manifestazione canora.

Così accede di diritto all’Eurovision Song Contest 2017 a Kiev, in Ucraina, come rappresentante del Portogallo. Il 13 maggio 2017 sbanca al concorso canoro. Quindi partecipa a un evento benefico dopo l’incendio di Pedrógão Grande e lo stesso anno si ritira momentaneamente dalle scene per problemi di salute. Il 9 dicembre gli viene trapiantato un cuore nuovo. L’anno dopo ha sposato l’attrice Jenna Thiam. Il suo ultimo disco è Alma nuestra, registrato quest’anno ed è l’album omonimo del progetto musicale che porta avanti con Victor Zamora, Nelson Cascais e André Sousa Machado.