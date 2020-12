Google Trends 2020, le ricerche degli italiani nell’anno della pandemia: come fare il pane in casa.

Siamo alla fine del 2020, un anno che nessuno avrebbe mai immaginato per gli sconvolgimenti che ha portato, a cominciare dalla pandemia di Coronavirus che ha segnato le vite di tutti noi ma anche per la scomparsa di numerosi e amatissimi personaggi famosi.

Sarà un anno difficile da dimenticare e che si spera porti via tutte le sventure che lo hanno caratterizzato, lasciando un po’ di quel buono che comunque non è mancato.

Come ogni fine di anno, è tempo di bilanci e classifiche, passando in rassegna quello che è accaduto, come lo abbiamo vissuto e come ci ha cambiato. Sono usciti i Google Trends 2020, la classifica delle tendenze dell’anno nel motore di ricerca più usato al mondo, tra parole più cercate e domande più frequenti degli utenti. Ecco quali sono state le ricerche degli italiani nel 2020.

Google Trends 2020, le ricerche degli italiani nell’anno della pandemia di Coronavirus

Cosa hanno cercato gli italiani sul web nell’anno che sta terminando? Google ha appena pubblicato “Un anno di ricerche 2020”, il report annuale sulle principali tenenze nelle ricerche dei suoi utenti. La classifica delle parole più cercate e delle domande più frequentemente poste al suo motore di ricerca.

Ogni anno, Google stila una classifica delle ricerche per ciascun Paese e una globale.

Nell’anno segnato dalla pandemia di Coronavirus, inevitabilmente le parole più cercate dagli italiani riguardano il virus e tutti i suoi correlati. La parola in assoluto più cercata è stata “Coronavirus“, mentre la seconda è “Elezioni Usa“, l’altro grande evento che ha segnato il 2020 con la sconfitta del presidente in carica Donald Trump e l’elezione di Joe Biden, con la prima vice presidente donna, Kamala Harris.

Tra le parole più ricercate ci sono anche “Classroom”, “Weschool” e “Meet”, riferite alla didattica a distanza e ai sistemi di videoconferenza per le lezioni online.

Tra le persone più cercate su Google nel 2020 c’è Alex Zanardi, l’atleta vittima di un gravissimo incidente durante una staffetta di handbike lo scorso giugno in Toscana. Zanardi è ancora in clinica per la riabilitazione. Al secondo posto si trova Silvia Romano, la cooperante rilasciata dopo un lungo sequestro in Kenya. Seguono Donald Trump e Joe Biden. Al quinto posto si piazza il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Tra i personaggi pubblici morti quest’anno, il più cercato su Google nel 2020, senza sorprese, è il calciatore argentino Diego Armando Maradona, scomparso a soli 60 anni lo scorso 25 novembre. Seguito al secondo posto da un altro sportivo molto amato, il cestista Kobe Bryant, il primo grande personaggio morto quest’anno, il 26 gennaio. Al terzo posto, invece, troviamo Gigi Proietti, l’attore romano scomparso il 2 novembre.

Le domande

Tornando al Coronavirus, alla domanda “Cosa significa..?“, la parola più cercata è “Pandemia”, seguita da “MES”, il fondo salva Stati europeo. Mentre alla domanda “Come fare…?” troviamo il “Pane in casa”. Durante il lockdown, infatti, moltissimi italiani si sono cimentati nella cucina in casa, preparando soprattutto pane, pizza e dolci. La ricetta più cercata è quella della pizza. Seguita da pane e cornetti.

Nel “Fai da te” per la persona, invece, la parola più ricercata su Google è “Amuchina”, il famoso disinfettante.

Tra le domande che iniziano con “perché?”, la prima è “perché votare sì al referendum”, la seconda “perché si chiama coronavirus”, mentre la terza, è “perché le scope stanno in piedi”, dal gioco che nei mesi scorsi è impazzato sui social.

Le ricerche su Google nel 2020

Di seguito le classifiche per argomento delle principali ricerche degli italiani su Google nel 2020. Per ciascuna riportiamo la top ten.

PAROLE



Coronavirus Elezioni USA Classroom Weschool Nuovo Dpcm Diego Armando Maradona Kobe Bryant Meet Contagi Protezione Civile

PERSONE

Alex Zanardi Silvia Romano Donald Trump Joe Biden Giuseppe Conte Kim Jong-un Boris Johnson Kamala Harris Rula Jebreal Elon Musk

ADDII

Diego Armando Maradona Kobe Bryant Gigi Proietti Ezio Bosso Ennio Morricone Sean Connery Franco Lauro Jole Santelli George Floyd Naya Rivera

COLTIVARE

Pomodori Fragole Patate Zucchine Melanzane Avocado Basilico Cetrioli Peperoni Insalata

COME FARE…?

Pane in casa Mascherine antivirus Lievito di birra Pizza Amuchina Lievito madre Tampone Spid Domanda reddito di emergenza Gnocchi

COSA SIGNIFICA…?

Pandemia MES Dpcm Congiunti Urbi et Orbi Bonsai Smart working Lockdown RSA Black Lives Matter

EVENTI

Campionato Serie A Elezioni USA Festival di Sanremo Champions League Europa League Roland Garros Black Friday NBA Referendum Festa della Repubblica

FAI DA TE (A CASA)

Pollaio Barbecue Zanzariere Incubatrice Compostiera Piscina Libreria Scarpiera Fioriera Grow box

FAI DA TE (PER LA PERSONA)

Amuchina Maschera capelli Scrub Tinta capelli Ceretta Pulizia del viso Colpi di sole Pedicure Taglio capelli uomo Ceretta araba

PERCHÉ…?

Perché votare sì al referendum Perché si chiama coronavirus Perché le scope stanno in piedi Perché votare no al referendum Perché l’Australia brucia Perché in Germania pochi morti Perché si festeggia Ferragosto Perché si muore dii coronavirus Perché i ricchi e poveri si sono separati Perché si chiama Covid-19

RICETTE

Pizza Pane Cornetti Lievito madre Gnocchi di patate Plumcake Nutellotti Crepes dolci Meringhe Colomba

VICINO A ME…

Panifici Benzinaio Fioraio Copisteria Western Union Parrucchiere Farmacia Bancomat Metano Pizza a domicilio

Come si può tristemente notare, dalle ricerche di quest’anno manca la classifica delle mete di viaggio. Con l’auspicio che possano tornare il prossimo anno.

A livello globale la parola più cercata su Google è stata Coronavirus, anche nella categoria delle News. Mentre tra le persone guida la classifica mondiale Joe Biden, seguito da Kim Jong-Un. Il personaggio famoso morto nel 2020 più ricercato su Google nel mondo è Kobe Bryant.

I Google Trends 2002 con le ricerche degli italiani si trovano sulla corrispondente pagina di Google.