Francesco De Gregori: chi è la moglie Alessandra Chicca Gobbi

Estremamente riservato nella vita privata, il cantautore Francesco De Gregori è da sempre legato ad Alessandra Gobbi, da tutti conosciuta semplicemente come Chicca. I due si sono conosciuti ai tempi del liceo e sono coetanei. Infatti, pare siano stati anche compagni di classe e sono convolati a nozze il 10 marzo del 1978, testimone l’allora segretario Fgci Walter Veltroni.

La coppia ha anche due figli gemelli Marco e Federico, nati poco prima della cerimonia nuziale. Marito e moglie possiedono una piccola azienda a Sant’Angelo di Spello, paesino della provincia di Perugia, dove producono un olio davvero molto pregiato e premiato per le sue proprietà organolettiche.

Alessandra Chicca Gobbi e il matrimonio con Francesco De Gregori

Anche la donna non è del tutto avulso dal panorama musicale italiano: infatti, è stata a lungo parte di un coro molto importante della Capitale e si ricorda anche un suo duetto col marito. Questo avvenne in una serata omaggio a Pino Daniele. Il duetto è un brano molto amato della tradizione napoletana, “Anema e core”. Ma non è un caso isolato, come raccontato da De Gregori al ‘Corriere della Sera’: “Io e mia moglie cantiamo spesso assieme, lei suona anche la chitarra. Mi piace il suono delle nostre voci insieme”.

In un’altra intervista, al quotidiano ‘La Sicilia’, ha spiegato come col passare degli anni la moglie sia stata sempre più presenza fissa nei suoi concerti: “Lei è sempre più brava – e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo [esibirsi con me], ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa questa che l’ha divertita ancora di più”.