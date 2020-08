Si è spento Gordon Faggetter, un vero artista attivo nella musica ed anche nella pittura. Fu lui a sposare per primo Patty Pravo.

È morto Gordon Faggetter, primo marito di Patty Pravo dei cinque in totale che la cantante ha sposato in vita sua, non avendo mai alcun figlio. Faggetter era di nazionalità inglese e proveniva dal Surrey. La notizia della scomparsa l’ha data la RCS Italiana, etichetta discografica alla quale l’uomo era legato.

Oltre alla musica, Gordon Faggetter amava destreggiarsi anche nella pittura. In gioventù fondò i Cyan Three con due amici, rivestendo il ruolo di batterista, con cui si esibì dal 1967 al fianco di Patty Pravo al celebre ‘Piper’ di Roma. Proprio questa circostanza portò i due a conoscersi meglio ed a mettersi insieme, con un prematuro matrimonio celebrato già l’anno dopo. La Pravo e Faggetter restarono fianco a fianco per quattro anni, anche se della loro unione non esiste documentazione ufficiale in Italia, pare.

Gordon Faggetter, dopo di lui Patty Pravo ebbe altri 4 matrimoni

Del musicista inglese si ricordano diversi suoi lavori anche in ambito figurativo, con la realizzazione di alcune cover di 33 giri incisi nel passato. Tra questi spiccano quelli della stessa Patty Pravo e ‘Camle’ di Francesco De Gregori. Per quanto riguarda lei, dopo Faggetter divennero suoi compagni di vita Franco Baldieri, nel 1972 ma solo per poche settimane, poi il chitarrista Paul Jeffery dal 1973 al 1978. A questi fece seguito Paul Martinez, un bassista di nazionalità statunitense, rimpiazzato poi da John Edward Johnson, chitarrista sposato dalla Pravo nel 1982 con questa unione perdurata fino al 1992. Si ricorda anche l’unione di Patty con Riccardo Fogli nel 1973 con rito celtico, anche se si tratta di qualcosa di meramente simbolico essendo entrambi già sposati.

