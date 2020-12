Ragazza muore fulminata, il telefonino le scivola mentre fa il bagno

Usa il telefonino nella vasca ma all’improvviso il dispositivo sotto carica finisce in vasca: una ragazza muore fulminata da una potente scossa.

Una ragazza muore fulminata dopo che lo smartphone messo a ricaricare con l’apposito cavetto collegato alla presa elettrica le è scivolato nella vasca da bagno, dove si trovava. La vittima aveva 24 anni e si chiamava Olesya Semenova. Lei lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento e viveva in un appartamento della città di Arkhangelsk, in Russia.

La coinquilina si è accorta di quanto successo, chiamando una ambulanza e tentando nel frattempo di rianimarla. Quando lei ha toccato Olesya ha anche preso una scossa forte, a sua volta, ma in questo caso non letale. Il telefono cellulare si trovava ancora in vasca: galleggiava con ancora il cavo del caricabatterie attaccato alla apposita entrata e collegato alla presa della corrente.

Ragazza muore fulminata, è l’ennesima tragedia simile

La povera ragazza ha perso la vita sul colpo, folgorata da una potente scossa elettrica. Non è la prima volta che accade una tragedia del genere, sia in Russia che in altre parti del mondo. E molto spesso le vittime sono proprio delle giovani ragazze.

In questa circostanza il Ministero per le Emergenze, appositamente istituito in Russia, ha diramato un comunicato nel quale viene sottolineato come sia assolutamente sconsigliato maneggiare dispositivi elettronici mentre ci si trova in una vasca da bagno. Ancora di più se gli stessi sono attaccati alla corrente.