Muore folgorata nella vasca da bagno | aveva 15 anni

Una adolescente muore folgorata nella vasca da bagno. La causa è da attribuire alla caduta accidentale del suo smartphone in acqua. E purtroppo non è la prima volta che giunge notizia di una tragedia del genere.

Già molte altre volte in passato giovanissimi e meno giovani sono andati incontri ad una fine simile, orribile quanto assurda. Per colpa di quello che è ormai diventato un malcostume. Una cosa che non andrebbe mai fatta è utilizzare il telefonino mentre è in ricarica e connesso alla presa della corrente. Una cosa che purtroppo la ragazza che muore folgorata nella vasca sembra invece avere fatto, in maniera del tutto sconsiderata. Le mani rese scivolose dall’acqua hanno fatto si che la giovane perdesse la presa del suo dispositivo.

Muore folgorata nella vasca da bagno, stava usando il telefonino sotto ricarica

Il cavo dell’alimentazione al quale il device era connesso ha innescato una fatale scarica elettrica. E lei è morta così, senza avere alcuna possibilità di salvarsi e probabilmente anche di rendersi conto di cosa stesse succedendo. La vicenda è avvenuta domenica 9 febbraio 2020 a Marsiglia, in Francia. A nulla è valsa la corsa in ospedale. L’adolescente è entrata nella struttura da moribonda, i medici però non hanno potuto fare niente per salvarle la vita.

