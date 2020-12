Francesco Oppini è da poco uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Suoi social però c’è una battaglia che riguarda lui e Tommaso Zorzi.

Il figlio di Alba Parietti ha lasciato la casa del GF Vip con grande dispiacere dell’amico Zorzi. Quest’ultimo non ha mia fatto segreto dei suoi sentimenti per Oppini, tanto che sul web numerose persone sono sicure che tra loro ci sia realmente qualcosa.

Fortunatamente, la tristezza del giovane sarà solo momentanea dato che alla fine del programma i due potranno rivedersi. Nell’uscita di Oppini è stata centrale la figura della madre che oggi sta facendo parlare di sé per alcuni suoi post sui Instagram.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: la madre Alba si schiera con la fidanzata Cristina

Alba Parietti è sempre stata molto interessata al percorso di suo figlio nella casa del Grande Fratello. Si schierata a sua favore, ma lo ha anche bacchettato quando pensava che stesse sbagliando. Recentemente, i riflettori le sono tutti addosso dato che ha pubblicato un post su Francesco e Cristina Tomasini.

Ecco cosa dice: “Cristina, una donna speciale che non cerca la luce dei riflettori, che comprende e rispetta i sentimenti altrui. Che bello guardare la vostra felicità fatta di amore, rispetto, dolcezza e comprensione“. Nonostante avesse delle nobili intenzioni, il web non ha percepito la cosa allo stesso modo. Molti utenti l’hanno aspramente criticata per essere troppo invadente e per non lasciare spazio a suo figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

A rincarare la dose ci sono stati anche alcuni commenti che parlavano della sua presunta relazione con Zorzi e che mettevano in dubbio la sua eterosessualità.

“Per Francesco sembra solo riconoscenza per quello che dice lei…ma quello che gli dà i brividi veri è Tommaso, non Cristina“; “Alba, intravedo giusto un po’ di paura…abbiamo capito che Francesco è gay!”. Per molte persone, la Parietti starebbe cercando di convincere tutti che Oppini non sia interessato a Zorzi e a tutti i commenti di attacco ha risposto a tono. La conduttrice ha reagito molto duramente a tutti questi commenti definendo queste parole come veri e propri atti di bullismo nei confronti suoi e di suo figlio e spiegando di aver deciso di eliminare tutti i follower che hanno scritto certe cose.