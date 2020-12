Tommaso Zorzi confessa: “Mi sono innamorato di Francesco Oppini”

Ancora una rivelazione bollente da parte di Tommaso Zorzi che ha svelato di essersi innamorato di Francesco Oppini

Una nuova rivelazione scottante per Tommaso Zorzi, che si è confessato con Cristiano Malgioglio parlando della sua vita privata. Un momento davvero toccante con quest’ultimo che gli ha riferito: “Io l’ho percepito tu ti sei innamorato di Francesco Oppini. Ho vissuto i tuoi drammi più di una volta. Il nostro problema purtroppo dell’innamorarci di persone etero, persone come Francesco, è che loro non andranno mai oltre l’amicizia”.

Tommaso Zorzi, tutta la verità su Francesco Oppini

Così lo stesso influencer ha rotto il ghiaccio ed ha iniziato a rivelare a Malgioglio senza troppi giri di parole: “Non ti posso negare, cosa ti nego è evidente. Il mio è sempre stato un innamoramento pur sapendo che non ci poteva essere niente. Lungi da me, anche se fosse stato omosessuale ma impegnato fuori, importunarlo. Avrei avuto il massimo rispetto”. Infine, ha svelato i motivi della sua emozione: “Lui ha una sensibilità rara da trovare in un uomo. Davvero mi capiva al volo, era premuroso. Sapeva quando stavo male, mi bastava guardarlo un secondo e capivo come stava e viceversa. Non mi era successo con un altro uomo, mi sono innamorato di quest’aspetto”.