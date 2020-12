Orietta Berti, il dramma del Coronavirus: “Ho paura per mio marito”

Orietta Berti ha annunciato di essere positiva al Coronavirus, ma sostiene di stare bene. La sua paura più grande è per il marito Osvaldo.

Il Coronavirus non risparmia nessuno e questo è ben noto ai personaggi del mondo dello spettacolo. In tanti, infatti, sono risultati positivi: da Gerry Scotti a Carlo Conti, da Iva Zanicchi a, adesso, Orietta Berti. La cantante ha rivelato di essere in isolamento domiciliare e di essere asintomatica.

Orietta Berti è in isolamento a casa con l’amato marito Osvaldo e, per il momento, sono entrambi asintomatici: “Ho più paura per mio marito che per me. La preoccupazione non si può scacciare di turno, esiste sempre“, ha rivelato. I fan della cantante si sono preoccupati moltissimo quando ha rivelato in un’intervista a DiPiù Tv di essere risultata positiva al Coronavirus, per fortuna però non ha manifestato alcun sintomo e sta bene. Le preoccupazioni per l’artista sono molte: “Non si può vivere nell’ansia e cerchiamo di non pensarci. Affronto le giornate con serenità facendo i lavori di casa. In una casa grande c’è sempre qualcosa da fare“.

LEGGI ANCHE -> Orietta Berti positiva, il messaggio: quali sono le sue condizioni | FOTO

LEGGI ANCHE -> Orietta Berti, chi è il marito Osvaldo Paterlini: età, vita, carriera

Orietta Berti, positiva al Coronavirus: l’annuncio ai fans

Orietta Berti ha sottolineato l’importanza di rispettare sempre le norme di sicurezza. “Mettete sempre la mascherina, lavatevi spesso le mani e state sempre attenti“, ha detto la cantante, rinnovando l’estrema esigenza di essere prudenti. Nonostante l’artista lo sia stata, è comunque risultata positiva al Coronavirus.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

L’artista è l’ennesima vip risultata positiva al Coronavirus, dopo Gerry Scotti e Carlo Conti, che sono già guariti, e Iva Zanicchi che ha raccontato la sua lotta con il virus e la perdita dell’amato fratello, per lei come un figlio. L’augurio per Orietta Berti è che sia lei che il marito Osvaldo possano riprendersi presto.