Orietta Berti positiva, il messaggio: quali sono le sue condizioni – FOTO

Su Instagram Orietta Berti positiva fa sapere di essere stata colpita dal virus. Come sta adesso la amatissima cantante emiliana.

Anche Orietta Berti positiva al Coronavirus. Lo fa sapere lei stessa attraverso un messaggio scritto di proprio pugno sul suo profilo personale Instagram. La amatissima interprete di tante canzoni di successo scrive quanto segue.

“Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al covid19. Sono a casa e sono sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e mi raccomando state attenti”. La 77enne originaria di Cavriago, in provincia di Reggio Emila, osserverà quindi il necessario periodo di isolamento domiciliare, come imposto dalle regole.

Orietta Berti positiva, lei invita tutti a fare attenzione

Proprio di recente la Berti aveva fatto pubblicare la sua autobiografia ufficiale. Ora quanto le sta capitando in questi giorni sarebbe stato certamente meritevole di menzione nel suo libro. Alla cantante stanno arrivando tantissimi messaggi di incoraggiamento e di pronta guarigione. La sua schiettezza e la propensione al sorriso ed al buonumore, oltre che le conclamate doti artistiche, fanno di Orietta Berti da decenni una delle interpreti più amate della musica italiana. Diversi sono i vip che hanno dovuto fare i conti con il virus. Oltre alla Berti e ad Iva Zanicchi, anche Ornella Vanoni ha avuto un esito sfavorevole da un tampone. Ed allo stesso modo aveva informato tutti di essersi chiusa in casa per rispettare l’isolamento domiciliare fino alla negativizzazione.

