Orietta Berti, chi è il marito Osvaldo Paterlini: età, vita, carriera

Osvaldo Paterlini è la storica dolce metà della celebre cantante Orietta Berti. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti formano una delle coppie più longeve e amate del panorama musicale italiano. La loro è una meravigliosa storia d’amore che va avanti ormai da tantissimi anni, all’insegna di un sentimento forte e autentico come il primo giorno. Conosciamo più da vicino la dolce metà della celebre cantante.

Leggi anche –> Orietta Berti, chi è: età, carriera, vita privata della celebre cantante

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Osvaldo Paterlini

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti sono sposati da oltre 40 anni: le loro nozze risalgono infatti al 1967. I due si sono giurati amore eterno dopo la prima partecipazione della cantante al Festival di Sanremo, nel 1966 con la canzone Io ti darò di più, cui è seguita una lunga serie di successi musicali. Lui è più vecchio di alcuni anni, ma non si sa esattamente quanti,

In passato Osvaldo Paternili ha dichiarato di aver scelto di non diventare un pilota di Rally ma di giocare a calcio per Orietta: all’epoca quelle corse erano infatti molto più pericolose di oggi. Per amore, quindi, il Nostro ha rinunciato al suo sogno dedicandosi ad altro. Non a caso nelle sue interviste e quando ricorda le tappe più importanti della sua vita la Berti non manca mai di sottolineare l’importanza che ha avuto Osvaldo.

Per il resto, i due sono sempre stati molto riservati riguardo alla loro vita privata. La coppia, però, ha avuto due amatissimi figli: Omar e Otis, nati rispettivamente il 3 agosto 1975 e il 18 febbraio 1980. Tempo fa si era diccusa la voce che Osvaldo fosse morto a causa della sua malattia, ma fortunatamente non è così.

EDS