Michelle Hunziker, lei non riesce a trattenersi: che baci – VIDEO

Da Michelle Hunziker arrivano immagini che hanno del clamoroso. Lei bacia con grande trasporto e carica, i suoi fans sono senza parole.

L’amore ed il buonumore sono al centro della vita di Michelle Hunziker. Lei stessa lo fa capire con i tanti post social pubblicati sul suo profilo personale Instagram. L’apprezzatissima conduttrice televisiva originaria della Svizzera e di casa qui da noi in Italia già dalla fine degli anni ’90 mostra sempre dei messaggi di positività e di allegria, in grado di migliorare la giornata di tanti. E lei in particolare svela di essere una “amante dei baci. Adoro dare baci”, dice Michelle in una clip postata proprio su Instagram. A testimonianza di ciò, la biondissima capace di conservare l’aspetto e l’umore scanzonato di una eterna ragazzina si lancia in un vero e proprio ‘kissing contest’.

Le ‘vittime’ dei suoi baci e abbracci sono il cagnolino ed anche le due figliolette, Sole e Celeste, nate dalla ormai longeva relazione con Tomaso Trussardi. Il quadretto di famiglia che i due hanno originato è magnifico. Tra loro le cose vanno a gonfie vele ed i loro ammiratori ne sono assolutamente entusiasti.

Michelle Hunziker, quanto amore da dare

Un altro modo bello di interagirsi con gli ammiratori da parte di Michelle è quando lei si mostra assieme alla sua prima figlia, Aurora. La 24enne nativa di Sorengo proprio come la mamma, ha festeggiato il compleanno ad inizio dicembre. Tra loro due più che un rapporto tra madre e figlia, quello che le lega è quasi un legame tra sorelle o tra migliori amiche.

Anche Aurora, come la sua amatissima ed illustre madre, è una figura capace di catalizzare solamente sensazioni di bontà e di allegria. La giovane, nata dalla relazione tra anni ’90 e 2000 con Eros Ramazzotti, ha saputo poi intraprendere un certo percorso importante con le sue sole forze. Anche per questo i suoi followers la stimano ulteriormente.