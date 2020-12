Detto Fatto, novità dopo la sospensione: cosa accadrà al programma

A fine novembre il controverso tutorial sulla ‘spesa seducente’ aveva causato proteste e lo stop a ‘Detto Fatto’. Cosa succederà adesso.

Dopo il famigerato tutorial su “come sedurre mentre si fa la spesa”, la trasmissione ‘Detto Fatto‘ su Rai 2 aveva subito una sospensione per via delle polemiche che erano sorte. La scenetta in questione, organizzata per semplice divertimento, era parsa ai più come fortemente oltraggiosa dell’onore e della figura delle donne.

Tra l’altro tutto era successo proprio in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Questo aveva contribuito a vedere la categoria femminile come ulteriormente sminuita. La protagonista Emily Angelillo si era anche scusata per tutto questo, specificando però come lei si fosse soltanto limitata a fare il proprio lavoro, regolarmente concordato con un contratto con la Televisione di Stato. Adesso però il polverone si è placato e ‘Detto Fatto’ dovrebbe fare il proprio ritorno in televisione a partire dalla giornata di mercoledì 9 dicembre 2020. Lo sostiene tvblog, che parla di come, alla fine, nulla sia cambiato.

Detto Fatto, il programma di Bianca Guaccero torna in tv

La stessa squadra della trasmissione del pomeriggio di Rai 2 condotta da Bianca Guaccero aveva manifestato sostegno l’uno verso l’altro tra i suoi vari membri. Un effetto significativo però dovrebbe esserci, e la cosa riguarderebbe la squadra degli autori incaricati di scrivere il programma da seguire. Qui sembra che possa esserci un rimpasto importante, con tanto di nuova figura a capeggiare l’equipe.

In generale comunque è proprio Rai 2 che dovrebbe essere interessata da delle variazioni non da poco, con la nomina della giornalista Gabriella Oberti all’interno dei quadri dirigenziali. Ed anche con una presunta riorganizzazione del palinsesto, che dovrebbe essere attuata se non da gennaio 2021, quanto meno nel corso del prossimo anno ormai alle porte.