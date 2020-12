Fedez Sanremo, contatto: “Lui ha mandato la sua canzone ad Amadeus”

Voce Fedez Sanremo 2021, nella prossima edizione del Festival, che si svolgerà all’inizio di marzo, potrebbe esserci anche il famoso rapper.

Circola con grande insistenza la voce che vorrebbe possibile Fedez Sanremo come accostamento illustre per l’edizione del 2021. Il Festival che vedrà ancora una volta Amadeus alla plancia di comando di quella che è la kermesse italiana più importante che ci sia potrebbe arricchirsi della importantissima presenza del rapper milanese.

E definire il marito di Chiara Ferragni solamente un esponente del genere rap sarebbe riduttivo, dal momento che nel corso degli anni lui ha sempre saputo rinnovare il proprio repertorio, sempre con risultati molto proficui. Per Fedez Sanremo sarebbe qualcosa di molto più importante di un semplice divertissement. Del resto il Festival è da decenni un appuntamento molto atteso e discusso per milioni di italiani. Ed il ritorno di immagine sarebbe importante per il 31enne artista. Che comunque non è certo uno che ha bisogno di presentazioni.

Fedez Sanremo, il marito della Ferragni avrebbe mandato la sua canzone

Fatto sta che con Fedez Sanremo avrebbe tutto da guadagnarci. E pare che lui abbia inviato ad Amadeus la canzone che intenderebbe proporre sul palco del Teatro Ariston. Per sapere se questa ed altre indiscrezioni corrisponderanno al vero, bisognerà attendere il prossimo 17 dicembre.

In tale data infatti verranno svelati i nomi dei partecipanti. Proprio nell’appuntamento che designerà le Nuove Proposte per il festival 2021. Il quale avrà luogo dal 2 al 6 marzo prossimi. A parlare della volontà del marito della Ferragni di andare al Festival è, più nel dettaglio, l’edizione online de ‘Il Fatto Quotidiano’. Si parla anche della candidatura dei vari Claudio Lippi, Giacomo Celentano e Bugo, questa volta da solo.