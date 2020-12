Elisa Isoardi, il rapporto dopo Ballando: adesso è cambiato tutto

La coppia di Ballando con le stelle formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro è stata tra le preferite dal pubblico. I due raccontano in che rapporti sono oggi.

Elisa Isoardi è stata una delle protagoniste assolute dell’edizione 2020 di “Ballando con le stelle“, il talent di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Il percorso della conduttrice nel reality non è stato affatto facile a causa dell’infortunio subito alla caviglia e neanche per il suo partner, Raimondo Todaro, le cose sono andate bene.

Il maestro di ballo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per un’appendicite. Insieme, però, la coppia ha fatto sognare i telespettatori con le loro performance. Ma in che rapporto sono ora il ballerino Raimondo Todaro e la conduttrice Elisa Isoardi da quando si sono spenti i riflettori di “Ballando con le stelle“? A rivelarlo è stata proprio la popolare presentatrice in un’intervista rilasciata a DiPiù, dove ha affermato che: “Spenti i riflettori sono rimaste l’amicizia, la voglia di sapere come stiamo…“. I due sembrano essere rimasti in ottimi rapporti, dimostrando quindi che l’amicizia mostrata davanti le telecamere era sincera.

LEGGI ANCHE -> Elisa Isoardi, il desiderio segreto: “Non c’è niente di più bello”

LEGGI ANCHE -> Elisa Isoardi dà i “voti”: “Antonella Clerici? Coraggiosa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi, pronta al grande amore dopo Ballando

Elisa Isoardi ha poi rivelato che gli infortuni e i malanni avuti durante il percorso a “Ballando con le stelle” hanno unito lei e Raimondo Todaro: “Questi malanni in un periodo come questo hanno reso la nostra amicizia più forte, ma niente di più“. La conduttrice ha poi ammesso che con il maestro di ballo c’è una grande intesa: “Devo a lui se sono diventata così, se mi guardo allo specchio e mi dico: ‘Vai Elisa, esci così, femminile, perché no?’“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

L’intervistatrice di DiPiù ha chiesto ad Elisa Isoardi se, finita l’esperienza di “Ballando con le stelle” si senta pronta a vivere un grande amore e la conduttrice, con estrema schiettezza, ha risposto così: “Sì e lo vivrei con più maturità…“.