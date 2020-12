Elisa Isoardi, il desiderio segreto: “Non c’è niente di più bello”

Elisa Isoardi si è concessa un bellissimo selfie davanti alla Fontana di Trevi, nel cuore di Roma. Ma non senza polemiche.

“Non c’è niente di più bello che passeggiare in una Roma sotto la pioggia”. Così scrive Elisa Isoardi nel suo ultimo post sul suo seguitissimo profilo Instagram, a corredo di una foto che la mostra sorridente col suo cagnolino di fronte alla monumentale Fontana di Trevi, nel cuore di Roma, con tanto di hashtag: “#fontanaditrevi #roma #zen #vita #pioggia”. La conduttrice ha però ricevuto critiche da parte di alcuni follower per un comportamento che non è piaciuto a tutti.

Il massimo appagamento per Elisa Isoardi

L’ultima foto pubblicata in ordine di tempo sul profilo Instagram di Elisa Isoardi è stata fonte di polemiche nei suoi confronti. La conduttrice in giro nel pieno centro della Capitale si è fermata davanti alla Fontana di Trevi per scattare una foto da pubblicare poi sul social network. La Nostra è stata infatti immortalata insieme al suo cagnolino ma senza mascherina. Un clamoroso autogol in un momento così delicato per l’Italia alle prese con l’emergenza Coronavirus.

“E’ vero che sei da sola”, le ha anche fatto notare un utente di Instagram sotto lo scatto, “Ma tu dovresti dare il buon esempio” ha scritto un altro. I commenti, positivi ma anche negativi, si sprecano… L conduttrice avrà commesso una leggerezza, eppure amatissima dai fan che le perdonano (quasi) tutto.

