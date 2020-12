Elisa Isoardi dà i “voti”: “Antonella Clerici? Coraggiosa”

Dopo la performance di Antonella Clerici a The Voice Senior, Elisa Isoardi giudica la collega “coraggiosa per il tipo di conduzione”.

Buona la prima per Antonella Clerici a The Voice Senior. La popolare conduttrice ha fatto un’altra volta centro, e la sua performance è stata commentata nientedimeno che da Elisa Isoardi, ospite di Serena Bortone nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Ebbene, l’ex concorrente di Ballando con le stelle ha dimostrato (con buona pace delle malelingue) di non avercela per niente con la collega, che pure l’ha rimpiazzata nella fascia mattutina di Rai1, complimentandosi per gli ottimi ascolti e il gradimento riscosso presso il grande pubblico.

Elisa Isoardi sul successo di Antonella Clerici

Secondo Elisa Isoardi, Antonella Clerici ha dimostrato di essere “coraggiosa, anche perché la conduzione a togliere è sempre qualcosa che non ci piace”. Il riferimento è allo stile “asciutto” adottato dall’Antonella Nazionale. Parole che a quest’ultima faranno senz’altro piacere, soprattutto dopo i rumors dei mesi scorsi che volevano le due primedonne in eterna rivalità (per non dire di peggio).

In queste ore, per la verità, stanno arrivando per Antonella Clerici decine di centinaia di complimenti da fans, addetti ai lavori e colleghi, sul web e non solo. “Antonella strepitosa, grande!” ha poi rimarcato Elisa Isoardi, che parlando di The Voice Senior sempre nel salotto di Serena Bortone ha detto la sua sulla terza età, protagonista del format: “Sono generazioni che vanno protette”. Ad maiora!

