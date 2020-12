Giampiero Galeazzi ha due figli: Gianluca e Susanna. Anche sua figlia ha seguito le sue orme. Scopriamo la sua storia e le sue passioni.

Giampiero Galeazzi è conosciuto dagli italiani per essere un personaggio televisivo e un giornalista sportivo di successo. Tutti e due i suoi figli hanno deciso di ispirarsi alla sua carriera.

Sia Gianluca che Susanna hanno ottenuto grandi soddisfazioni dal loro lavoro e possiamo dire con certezza che abbiamo portato avanti con successo il nome del padre.

Giampiero Galeazzi: sua figlia è una famosa giornalista

Classe 1972, Susanna Galeazzi è un’ottima giornalista. Il suo amore per questa professione è iniziato fin da subito e, dopo anni di gavetta, si è tolta molte soddisfazioni. Il suo curriculum è molto lungo e conta diverse redazioni importanti. Verissimo, una collaborazione da Kataweb per l’Espresso, SkyTG24 e il TG5: possiamo dire che sia una donna dalle mille risorse. “Fin da adolescente ho coltivato la passione nello scrivere e, la continua curiosità di tutto ciò che mi circondava, mi ha fatto intraprendere la carriera da Giornalista”, ha raccontato durante un’intervista.

“A questo ho sempre unito la tenacia, la grinta, la voglia di non mollare mai e di non stare mai ferma che mio papà mi ha sempre trasmesso ‘mettendomi in guardia’ più volte sulle difficoltà che avrei dovuto affrontare per concretizzare la mia scelta”. Dalle sue parole si capisce benissimo tutta la passione che la Galeazzi mette nel suo lavoro.

Una donna dinamica, riflessiva e con mille passioni. La giornalista ha anche una figlia, Greta, nata nel 2017. La bambina è nata dal suo amore con Mattia Mirabella, un biotecnologo con cui ha una relazione dal 2012. Sui social si presenta sempre sorridente e dalle foto si capisce che nella sua famiglia c’è tanto amore.

Nonostante la condivisione di alcuni momenti, la donna rimane comunque molto riservata e professionale. “La vetrina Gossip la lascio alle varie Showgirls“, aveva dichiarato durante un’intervista.