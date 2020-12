Franceska Pepe, chi è la mamma Eleonora: vita, foto, lavoro. E’ stata una delle più discusse protagoniste di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella ha però mostrato anche un cuore tenero, è infatti legatissima a sua madre Eleonora.





Franceska e mamma Eleonora hanno un fortissimo legame e, a giudicare dalle fotografie pubblicate dalla stessa concorrente del GFVip sui social, le due si assomigliano anche moltissimo. La bellezza è evidentemente un fattore ereditario in questa famiglia.

Franceska Pepe, chi è la mamma Eleonora

Sebbene non sia rimasta molto all’interno della casa più spiata della televisione, sicuramente Franceska ha fatto parlare di sé. La ex concorrente infatti si è fatta notare non poco dal pubblico televisivo e dagli altri concorrenti del reality show, visto il suo caratterino e le risposte provocatorie, che in alcuni casi hanno fatto nascere vere e proprie scintille con gli altri colleghi vip all’interno del programma.

Leggi anche –> Tommaso Zorzi confessa: “Mi sono innamorato di Francesco Oppini”

Franceska è uscita dal gioco già due mesi fa ma ancora si parla di lei. Precedentemente alla sua esperienza televisiva al Grande Fratello Vip, la Pepe ha lavorato come modella, sfilando in passerella per alcuni importanti brand. Franceska ha inoltre partecipato al concorso di bellezza di Miss Europa, nel 2016. Nella casa la Pepe si è attaccata con quasi tutti i concorrenti di questa edizione, ma in particolar modo i battibecchi si sono rivelati più accessi con l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, accusato dalla modella di essere un po’ troppo “comodino”, all’interno delle dinamiche del reality show.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

La Pepe ha avuto forti scontri anche con Myriam Catania e Dayane Mello, ed è stata definita anche come un mostro di cattiveria. La ex concorrente, spesso provocatoria e pungente, ha però anche un cuore tenero, in particolar modo quando si parla della sua famiglia.

Questo pomeriggio Franceska sarà ospite, con sua madre, a Domenica Live

Oggi la modella sarà ospite a Domenica Live, su Canale 5, e racconterà parte della sua vita e della sua storia, assieme ad una persona per lei davvero molto importante, ovvero la madre Eleonora.

Potrebbe interessarti anche –> Elisabetta Gregoraci, basta GF Vip: “Stanotte lascio la casa” – VIDEO

La bellissima signora Eleonora era già nota al pubblico dei social. In occasione della Festa della mamma infatti, la Pepe aveva pubblicato una fotografia, nella quale era ritratta assieme a sua madre e aveva corredato l’immagine con questo commento: “Ho preso da mia mamma. Ti amo”. Le due effettivamente si somigliano moltissimo e la fotografia in questione aveva fatto comprendere al pubblico da chi avesse ripreso il suo fascino la bella Franceska. Certamente tra le due, come si evince dalle parole della Pepe, esiste un legame davvero molto forte e speciale. Vedremo cosa rivelerà la bellissima signora Eleonora della sua vita e del suo lavoro e del suo rapporto con la figlia Franceska questo pomeriggio a Domenica Live.