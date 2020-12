Bambini investiti, falciati da auto pirata al minigolf: avevano 4 e 6 anni

Due fratellini vengono travolti da un’auto imbizzarrita: i bambini investiti sono morti durante una giornata con i genitori al minigolf.

Due bambini investiti di colpo mentre si trovavano al minigolf assieme ai loro genitori sono morti, in quella che sarebbe dovuta essere una felice giornata di spensieratezza in famiglia. La tragedia arriva da Panama City, una località della Florida. Le vittime aveva rispettivamente 4 e 6 anni ed il tutto è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 4 dicembre 2020.

Il tutto ha ricevuto conferma ufficiale dalla polizia del posto. Il mezzo incriminato responsabile della morte dei due bambini investiti ha lasciato improvvisamente il percorso stradale consueto per invadere un vicino campo da golf. Purtroppo sulla sua traiettoria c’erano proprio i due bimbi. Delle piccole vittime uno è morto sul colpo e l’altro poco dopo il ricovero in codice rosso avvenuto all’Ascension Sacred Heart Bay Hospital di Panama City. Non sono ancora note le cause del disastro. È attualmente in corso una inchiesta condotta dall’unità omicidi stradali della polizia locale.

Bambini investiti, sconosciuti i motivi di questa tragedia

La famiglia che ha subito questa terribile doppia perdita arrivava da un altro stato e per la precisione dal Kentucky, distante quasi 1400 km. La sciagura sta avendo ampio risalto sia nei telegiornali statunitensi che per quanto riguarda la stampa estera. Inoltre si sta dibattendo della cosa anche sui social network. Come detto, non si sa se l’incidente sia avvenuto per responsabilità dirette da imputare al conducente del veicolo. Oppure se il tutto sia da ascrivere ad un guasto meccanico oppure ad una sfortunata coincidenza come può esserlo un improvviso colpo di sonno.

