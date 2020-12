Autobus precipita da viadotto, poi finisce sui binari: è dramma – VIDEO

In Brasile un autobus precipita da viadotto dopo il verificarsi di un guasto meccanico. Il bilancio è del tutto tragico con tantissime vittime.

Un autobus precipita da viadotto e l’incidente causa una vera e propria ecatombe. Si contano infatti almeno 18 morti più altri 25 feriti, che per vero e proprio miracolo sono riusciti ad avere salva la vita. La tragedia ha avuto luogo in Brasile nello stato del Minas Gerais, presso la località di Joao Monlevade.

Siamo nella parte sud-orientale del vasto Paese sudamericano. A seguito di una prima ispezione sembra che siano emerse delle problematiche ai freni del mezzo pesante. Questo avrebbe giocato un ruolo decisivo nel verificarsi del dramma. La dinamica dello schianto ha visto il pullman finire di sotto, dove passa la linea della locale ferrovia. Questo è l’ennesimo incidente in circostanze controverse avvenuto in Brasile.

La notizia ha subito fatto il giro dei notiziari nazionali. Ma questo avvenimento drammatico sta avendo ampio risalto anche all’estero oltre che sui social network. Le immagini di quanto successo destano in particolare grande impressione. Tra le persone che sono riuscite a sopravvivere figura l’autista, che è riuscito a lanciarsi fuori dal bus prima che questo finisse nel vuoto.

