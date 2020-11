Incidente stradale mortale, auto distrugge tutto: muore 19enne – FOTO

Un ragazzo in giovane età perde la vita in seguito ad un incidente stradale. La vettura sulla quale viaggiava con un coetaneo del tutto distrutta.

Nel corso di domenica 29 novembre 2020 un incidente stradale è sfociato purtroppo in una tragedia. Infatti si registra la morte di un giovanissimo. Si tratta di un ragazzo di 19 anni che si è schiantato nella località veneta di Vigonza, in provincia di Padova. Assieme a lui viaggiava un coetaneo, che invece è riuscito a cavarsela rimediando delle ferite comunque preoccupanti. Ma almeno non tali da fare temere per la sua vita.

Leggi anche –> Incidente mortale, una ragazza di 15 anni ha perso la vita: altri tre feriti

Adesso il ragazzo è sottoposto a ricovero in codice rosso all’ospedale di Padova, dove è arrivato a seguito di un ricovero urgente. L’incidente stradale ha avuto luogo nel pomeriggio, intorno alle ore 16:10. Il veicolo con a bordo i due ragazzi, entrambi residenti in provincia di Venezia, è finito fuori strada demolendo anche due contatori del gas. L’auto era una Peugeot 208, andata del tutto distrutta. Il 19enne che è rimasto deceduto occupava il posto del passeggero. Sul luogo dell’incidente c’è stato il confluire di diversi esponenti delle forze dell’ordine, oltre che del personale medico del Suem 118.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Incidente, donna investita resta incastrata sotto l’auto: è tragedia

Incidente stradale, corsa disperata per salvare il giovane superstite

I vigili del fuoco hanno estratto entrambi i corpi dalle lamiere, constatando però come la vittima fosse ormai morta. Probabilmente sul colpo. Lui si chiamava Sammy El Fartass e viveva a Mira. L’amico che è sopravvissuto ha domicilio invece a Pianiga. I pompieri hanno anche provveduto a pulire la carreggiata dai rottami- Invece i carabinieri hanno svolto i rilievi del caso, allo scopo di ricostruire la dinamica di quanto successo. Inutile l’intervento del personale medico per quanto riguarda Sammy, mentre è partita immediatamente la corsa in ospedale per soccorrere l’altro giovane.

Leggi anche –> Incidente, pirata della strada investe donna e fugge: è caccia