GF Vip, Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi: l’accusa è gravissima

Prima di entrare nella Casa del GF Vip Tommaso e Giulia hanno avuto dei contrasti rimasti irrisolti. Ecco tutta la verità.

La vecchia amicizia tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sembra sempre più un lontano ricordo. I due si stanno di fatto ignorando, o fingono di essere uniti e affiatati di fronte all’occhio indiscreto delle telecamere, quando in realtà ciò è vero solo in parte.

Tommaso tradito da Giulia, o viceversa?

Durante l’ultima diretta Alfonso Signorini ha pungolato Zorzi a chiarire il vero motivo della lite con Giulia Salemi. Lui ha raccontato tutta la sua verità in diretta, ricordando anche quando telefonò alla sua amica per condividere la gioia della pubblicare il suo primo romanzo. La Salemi ha accolto di buon grado l’invito, facendogli i migliori auguri per questo progetto. “Peccato però che anche lei stesse per pubblicare un libro, ma non mi aveva detto niente“ ha insistito Zorzi in diretta, lasciando tutti a bocca aperta. “Voci di corridoio, mi hanno anche detto che lei ha fatto anticipare l’uscita del suo libro per farlo uscire poco prima o insieme al mio”.

“Alfonso, posso replicare?” è intervenuta Giulia, che aveva dato a Tommaso il permesso di parlare dell’argomento. “Io sono una persona molto scaramantica e avevo preferito non raccontare nulla. Nemmeno mia mamma la sapeva… Lei n’è venuta a conoscenza poco prima della comunicazione. Non lo avevo davvero raccontato a nessuno, non mi andava di dirlo nemmeno per motivi contrattuali… Io gli avevo anche mandato un messaggio chilometrico in cui gli spiegavo tutto, ma lui non mi ha mai risposto”. Chi dei due avrà ragione?

EDS