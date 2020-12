Quarto Grado, Marco Oliva: chi è il giornalista e conduttore

By

Il giornalista Marco Oliva è spesso ospite a “Quarto Grado” su Rete4. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Marco Oliva è un giornalista televisivo già noto ai telespettatori di Quarto Grado su Rete 4 (e non solo). Spesso viene infatti invitato quale ospite per parlare dei principali casi della cronaca nera e giudiziaria recente e contemporanea, argomento in cui è particolarmente esperto e ferrato. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Marco Oliva

Marco Oliva è un giornalista professionista laureato in giurisprudenza all’università Bicocca di Milano, città dove vive e lavora tuttora, molto apprezzato per la sua competenza e autorevolezza. Per dieci anni è stato caporedattore e conduttore presso l’emittente Telereporter Odeon tv. Dal 2010 è stato nominato caporedattore di Telelombardia. Oggi è alla conduzione del programma di cronaca “Iceberg Lombardia” alle 20.30 il giovedì su Telelombardia, e di “Lombardia Nera” tutti i giorni alle 20 su Antenna 3. Ogni giorno conduce inoltre con Giorgia Colombo l’approfondimento politico “Orario Continuato”.

Lo si può seguire sulla sua pagina Facebook “Marco Oliva Official”. E’ presente anche su Instagram dove pubblica spesso contenuti legati al suo lavoro, ma anche foto più “leggere” di momenti di divertimento e relax, nelle poche pause che gli concede la sua impegnativa professione. Sul resto della vita privata di Marco Oliva, purtroppo, non si sa molto. Ma dai suoi profili social emerge qualche interessante “indizio” qua e là: oltre a essere un professionista molto attento e preparato, il Nostro ama anche godersi la vita. Cliccare e vedere per credere.

