Quarto Grado, Massimo Picozzi: chi è il criminologo e psichiatra

Tra le presenze fisse della trasmissione Quarto Grado, c’è Massimo Picozzi: chi è il criminologo e psichiatra, autore di noir.

Laureato in in Medicina e Chirurgia nel marzo del 1983, quindi specializzato in psichiatria, in criminologia e perfezionato in sessuologia clinica, Massimo Picozzi, classe 1956, è uno dei volti più noti e amati tra i criminologi della televisione italiana. In particolare, è diventata una delle presenze fisse del programma Quarto Grado, su Retequattro.

Direttore sanitario in diversi istituti penitenziari a fine anni Ottanta, quindi dirigente medico ospedaliero, è infine responsabile della Sezione di psicologia investigativa e psicopatologia delle condotte criminali dell’Università degli Studi di Parma. In quest’ambito, ottiene la cattedra di psicologia investigativa.

Chi è il noto criminologo Massimo Picozzi

Massimo Picozzi ha anche insegnato nei corsi di formazione per la Polizia di Stato e per l’Arma dei Carabinieri, ma negli anni è stato docente soprattutto di corsi di specializzazione e master che hanno riguardato in particolare la criminologia. Ha inoltre tenuto molti seminari sul tema. Lunghissima la lista di processi in cui è intervenuto come perito esperto in quanto psichiatra e criminologo, dall’omicidio di Suor Laura Mainetti a Chiavenna ai delitti di Cogne e Avetrana.

Proprio questa sua attività lo ha portato anche a scrivere romanzi, racconti noir e saggi sulla criminologia. Lungo è il suo sodalizio con uno dei maestri del noir italiano, Carlo Lucarelli. I due hanno scritto insieme diversi libri in cui il saggio si intreccia con la narrativa. In qualità di riconosciuto esperto, è stato ospite di varie trasmissioni che si sono occupate dei casi che per via del suo lavoro ha seguito come perito.