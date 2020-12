Incidente in motorino, Nicholas muore a soli 17 anni: schianto tremendo

Non era ancora maggiorenne il giovane morto dopo un terribile incidente in motorino. Lui era alla guida dello scooter, poi il dramma.

Un tremendo incidente in motorino costa la vita ad un giovane non ancora maggiorenne. La vittima si chiamava Nicholas, aveva 17 anni ed è morta in uno schianto avvenuto in Veneto nella sera di martedì 1° dicembre. Il ragazzo si trovava in sella al suo motorino e stava percorrendo le strade di Olmo di Martellago, località situata all’interno della provincia di Venezia.

Leggi anche –> Incidente stradale mortale, auto distrugge tutto: muore 19enne – FOTO

Per cause ancora da determinare, il mezzo a due ruote è andato ad impattare contro un’auto al cui volante c’era un operaio di 36 anni originario del Comune di Dolo. L’incidente in motorino di Nicholas ha avuto luogo nelle strade del centro abitato. I carabinieri intervenuti in maniera tempestiva non hanno ancora determinato la causa del sinistro. Ma da quanto risulta sarebbe stata la vettura a centrare il ciclomotore nel momento di sterzare sulla sinistra.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Incidente mortale, una ragazza di 15 anni ha perso la vita: altri tre feriti

Incidente in motorino, per il ragazzo non c’è stato niente da fare

Lo scooter del 17enne morto è finito con il disintegrarsi, letteralmente spezzato in due parti. A causa delle gravissime lesioni rimediate nello scontro, l’adolescente è morto sul colpo. Gli operatori sanitari del Suem 118 hanno messo in pratica le manovre urgenti di primo soccorso per parecchi minuti, ma senza successo. Il ragazzo non si è più ripreso e risultava già deceduto. A piangerlo sono la madre, il padre e la sorella.

Leggi anche –> Incidente, donna investita resta incastrata sotto l’auto: è tragedia