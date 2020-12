Elisabetta Gregoraci nei guai: Briatore vuole ridiscutere i termini del divorzio

Secondo quanto rivelato da Nuovo Tv, Flavio Briatore sarebbe furioso con Elisabetta Gregoraci per quanto emerso in queste settimane.

L’esperienza al Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci ha sollevato numerosi rumor e fatto sicuramente parlare. La soubrette è stata al centro delle discussioni dei fan del programma sia per le dichiarazioni di inizio reality sul matrimonio con Briatore, sia per il comportamento tenuto con l’ex velino Pierpaolo Petrelli. Fuori dalla casa, però, a fare discutere maggiormente sono state le insinuazioni emerse sul suo passato.

Secondo alcune riviste di gossip, infatti, Elisabetta avrebbe una relazione fuori da Cinecittà con Stefano Coletti – a lui sarebbero stati rivolti i colpi al cuore durante una delle dirette del Gf Vip – indiscrezione che non avrebbe fatto piacere, secondo quanto rivelato da Nuovo Tv, all’ex marito. La relazione fuori dalla casa, però, sarebbe solo uno dei rumor che avrebbe fatto infuriare Briatore.

Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore vuole ridiscutere i termini del divorzio?

Stando a quanto rivelato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Briatore avrebbe cominciato a provare fastidio sin dal momento in cui Elisabetta ha deciso di partecipare al reality. L’imprenditore avrebbe provato in diverse occasioni a farle cambiare idea senza risultato. Di sicuro ha provato un forte fastidio quando l’ex moglie l’ha accusato di averla trascurata sostenendo che per questo motivo il rapporto si è rotto. In quel caso, infatti, le ha risposto tramite un’intervista.

Nuovo Tv, però, spiega che il rapporto con Pierpaolo Petrelli, i messaggi in codice inviati al presunto amante e soprattutto le dichiarazioni degli ex in cui sostengono che la soubrette calabrese abbia tradito Briatore durante il matrimonio, avrebbero colmato la misura. Per tutte queste cose Flavio avrebbe pensato di ridiscutere i termini del divorzio. Se questa indiscrezione si rivelerà veritiera lo scopriremo solo nelle prossime settimane, tramite una smentita del diretto interessato o nuove informazioni supportate da qualche conferma ufficiale. Intanto è quasi certo che la Gregoraci lasci il GF Vip, la gieffina infatti non ha intenzione di rimanere nella casa durante il periodo di Natale perché vuole passare le feste con il figlio Nathan Falco.