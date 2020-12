Gabriella Germani, chi è l’attrice e imitatrice amata da Fiorello

Gabriella Germani è una nota attrice e imitatrice italiana, molto amata da Fiorello, con cui collabora dal 2018. Tutto quello che sappiamo sull’attrice.

Gabriella Germani è un’attrice e nota imitatrice, famosa soprattutto per le sue impersonificazione di Sabrina Ferilli, Manuela Arcuri e Laura Boldrini. Vita privata e carriera della 51enne laziale che collabora da anni ormai con Fiorello.

Gabriella Germani, chi è e cosa ha fatto

Gabriella Germani è nata a Sora, in provincia di Frosinone, il 20 aprile del 1969. A Roma ha frequentato e si è laureata in Giursprudenza alla Sapienza e nel 1996, all’età di 27 anni, ha esordito sul piccolo schermo nel programma di Pippo Franco “Sotto a chi tocca”.

La passione e il talento per l’imitazione dei vip è emersa find a subito in Gabriella, e ben presto la lista dei personaggi imitati si è allungata: Mara Venier, Valeria Marini, Simona Ventura, Alessandra Mussolini, Michela Vittoria Brambilla, Monica Setta, Emma Bonino, Maria De Filippi, Serena Dandini, Monica Bellucci, Emanuela Folliero, Manuela Arcuri, Tosca D’Aquino, Mara Carfagna, Dolores O’Riordan, Anna Oxa, Carmen Consoli, Antonella Ruggiero, Barbara Palombelli, Ela Weber, Bice Valori, Daria Bignardi e Laura Boldrini.

Nel 2001 è arrivata la sua prima conduzione del programma “Saloon”, nelle vesti di Daria Bignardi e nel 2016 la fruttuosa collaborazione con Beppe Fiorello, quando viene ospitata a “Edicola Fiore”. I due continueranno a lavorare insieme e nel 2018 è iniziato la sua collaborazione alla trasmissione di Fiorello, “Il Rosario della sera” su Radio Deejay in cui imita Barbara D’Urso e Elisa Isoardi.

Per quanto riguarda la vita privata di Gabriella, non si sa quasi nulla per l’estrema riservatezza che ha sempre contraddistinto l’attrice. Non ama molto i social, infatti possiede solo una pagina facebook scarsamente aggiornata.