Tu sì que vales, finale truccata: l’accusa gravissima di Striscia la notizia

Il programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, ha messo in luce alcuni aspetti poco chiari sulla finale di Tu sì que vales. Scopriamoli.

È stato il programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, ad aver acceso i sospetti nel pubblico e non solo. Lo scandalo presentato nella puntata del celebre telegiornale satirico riguarda Tu sì que vales, nello specifico la finale avvenuta qualche giorno fa. Sembrerebbe proprio che la vittoria di Andrea Paris non abbia convinto i volti che si celano dietro Striscia. Questi ultimi, infatti, non hanno esitato a puntare il dito sugli esiti della competizione.

La domanda sorge dunque spontanea: la finale è stata truccata? Nessuna risposta è completamente sicura ma, secondo Striscia, che qualcosa non torni è decisamente una certezza. Sembrerebbe proprio infatti che, sulla base di alcune attente indagini, il numero di Andrea Paris, non sia proprio riuscito al 100%.

Proprio così, pare che la performance del mago non sia realmente andata nel modo mostrato in televisione. L’illusionista infatti ha deciso di far partecipare al numero tutti i presenti in studio, pubblico incluso, ciascuno con il proprio mazzo di carte. Al termine dello spettacolo, Paris ha estratto dal proprio mazzo un 4 di picche. Secondo quanto mostrato in televisione, tutti i presenti si sono ritrovati in mano la stessa identica carta. Ma è davvero andata così? Le indagini hanno dimostrato il contrario.

Guardando attentamente i filmati della puntata, Striscia si è resa conto che alcuni componenti del pubblico hanno mostrato una carta diversa dal 4 di picche, al contrario di quanto mostrato in diretta. Il numero non è dunque riuscito al 100%, tutt’altro. Se il pubblico avesse visionato la performance dell’uomo per come è andata davvero, il prestigiatore avrebbe comunque vinto la competizione? Il quesito rimarrà purtroppo sospeso nell’aria, senza risposta certa. Sicuro è comunque che qualcosa non torna.

Striscia la Notizia, le finali di Tu sì que vales messe in dubbio

Il tg satirico ha dunque gettato un po’ d’ombra sulle finali del celebre programma Tu sì que vales. Nessuno conoscerà mai la verità su quanto realmente accaduto, ma è oramai un dato di fatto che le cose non sono andate esattamente nel modo mostrato sui grandi schermi. L’ultima puntata è stata truccata? Impossibile rispondere con certezza. L’unico fatto certo al 100% è che la performance di Andra Parisi non è riuscita completamente.