Laura Chimenti, chi è la giornalista del Tg1: età, carriera, vita privata

Laura Chimenti è la bellissima anchor del Tg1 nella sua edizione serale. Ma cosa sappiamo della 44enne romana.

Gli italiani hanno imparato a conoscere la bellissima giornalista Laura Chimenti a Sanremo 2020, quando è stata valletta di Amadeus.

Molto amata dai suoi telespettatori, tutto quello che sappiamo sulla giornalista romana.

Laura Chimenti: carriera e vita privata

Laura Chimenti è nata a Roma il 25 febbraio 1976 e oggi ha 44 anni. Gli italiani hanno imparato a conoscerla come giornalista e anchor per il Tg1 serale delle 20,00. Il suo ruolo è arrivato dopo anni di gavetta in cui la Chimenti ha fatto da redattrice e inviata, per quanto riguarda la redazione economica.

Fin da quando era piccola Laura aveva il sogno di fare la giornalista mentre coltivava la passione per lo sport. Ha praticato per molti anni nuoto sincronizzato ed era una stella nascente nel campo, tanto da aver declinato un posto nella nazionale, per inseguire il suo vero desiderio. Nonsotante questo l’amore per lo sport è rimasto e tuttoggi la Chimenti si allena tre volte a settimana.

Prima di entrare nel mondo del giornalismo vero e proprio, inizia a collaborare con le redazioni del Tg1 della mattina. Il 2000 è l’anno del suo esordio come giornalista vera e propria, quando inizia a lavorare nella redazione economica del Tg1. Per la redazione del Tg1 ha fatto da redattrice e inviata, fino a raggiungere il posto di anchor dell’edizione delle 20,00 insieme a Emma D’Aquino e Francesco Giorgino.

Per quanto riguarda la sua vita privata, come recita la sua bio di instagram è “mamma di tre figlie“: Margherita di 13 anni, Bianca di 6 e Gloria di 4, avute con il marito Claudio Briganti. Sui social Laura ha dichiarato che durantre la pandemia di Covid le figlie si sono comportate in maniera eccellente, lavandosi le mani continuamente.