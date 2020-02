Laura Chimenti, chi è il marito Claudio Briganti: età, foto, lavoro

Claudio Briganti, chi è e cosa fa nella vita il marito della giornalista Rai Laura Chimenti: età, foto, lavoro, cosa c’è da sapere.

Volto storico del tg di Raiuno, Laura Chimenti è una delle donne al fianco di Amadeus durante il Festival di Sanremo 2020. L’apprezzata giornalista Rai è sposata con Claudio Briganti da cui ha avuto tre figlie.

Le tre bambine della coppia si chiamano Margherita, Bianca e Gloria. Il marito è Presidente MSP Roma, il Movimento Sportivo Popolare Italia. La loro primogenita è nata nel 2008.

Chi è Claudio Briganti, marito della giornalista Laura Chimenti

Classe 1967, Claudio Briganti ha frequentato il liceo scientifico Farnesina, per poi laurearsi in Economia e Commercio all’Università La Sapienza. Manager del mondo dello sport da molti anni, il marito di Laura Chimenti è tra i fondatori della scuola calcio dell’As Roma. Inoltre, è manager di Sportkinetic, centro di fisioterapia romano all’avanguardia. Tra i riconoscimenti che ha ottenuto c’è la Benemerenza Europea dello Sport.

Persona molto riservata sotto il profilo privato, non si fa fotografare volentieri, per cui le uniche immagini sono rare foto a eventi mondani, qualche intervista e qualche scatto insieme alla moglie. Presidente del Movimento Sportivo Popolare (MSP), che si occupa di organizzare eventi sportivi e corsi di formazione, ha collaborato con l’Università di Tor Vergata e la Luiss di Roma, come relatore di eventi e conferenze sul mondo dello sport.