Filippo Nardi, chi è: età, lavoro, vita privata dell’ex gieffino

Filippo Nardi, storico volto del Grande Fratello, è pronto a tornare in scena nell’edizione Vip in corso. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Filippo Nardi è un disc jockey e conduttore televisivo di origine britannica naturalizzato italiano. Dopo aver preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello (2001), ritirandosi pochi giorni dopo l’inizio del reality per blasfemia, si è cimentato in diversi programmi televisivi tra cui Le Iene e ha condotto tre edizioni di Anteprima Festivalbar. E si è affermato come DJ. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Filippo Nardi, prima il Coronavirus poi la beffa: “Niente bonus” – VIDEO

Leggi anche –> Filippo Nardi accusa: “Sintomi da Coronavirus, ho perso 8 chili” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Filippo Nardi

Filippo Nardi, erroneamente ritenuto appartenente alla nobile famiglia toscana dei Nardi-Dei, è salito alla ribalta del gossip con la partecipazione al Grande Fratello (la sua domanda: “Dove sono le sigarette?”, pronunciata con accento britannico, è rimasta impressa nella mente di molti telespettatori). Immediatamente dopo la burrascosa esperienza gieffina ha partecipato alla trasmissione Chiambretti c’è, di Piero Chiambretti, su Rai 2, suscitando critiche da parte della società produttrice del reality show, la Aran, in quanto aveva un contratto in esclusiva e non avrebbe potuto prendere parte ad altri spettacoli televisivi.

Tra il 2002 e il 2003, come accennato, Filippo Nardi è entrato a far parte del cast del programma di Italia 1 Le Iene e nell’estate successiva ha condotto l’anteprima del Festivalbar, nel quale intervistava i cantanti protagonisti della serata dietro le quinte dello spettacolo. Nel settembre dello stesso anno ha condotto, con Claudio Lippi, la finale di Miss Muretto, e in seguito ha lavorato come dj in diverse discoteche. Dal 2005 al 2008 ha affiancato Camila Raznovich nella conduzione di Loveline su MTV. Per la stessa rete, nel 2006 è stato protagonista, assieme a Carolina Di Domenico e Francesco Mandelli, del docu-reality Switch Trip. Nell’autunno del 2008 ha partecipa come giurato al talent show di Canale 5 Il ballo delle debuttanti, condotto da Rita dalla Chiesa.

Attualmente Filippo Nardi fa parte delle discoteche Echoes a Riccione, Mazoom a Sirmione e Toqueville a Milano, oltre a essere resident al Tenax di Firenze e ad aver fatto lo special guest allo Shining Club a Osnago in provincia di Lecco. Ha collaborato al programma La Noche Escabrosa su Radio Deejay e nel 2011 è diventato protagonista della serie tv gastronomica in lingua inglese Squisito! con la chef Carmelita Caruana. Nel 2012 ha lavorato nuovamente con Camila Raznovich partecipando come ospite fisso a Mamma mia che settimana, in onda su LA7d, programma incentrato sul tema della maternità, gravidanza, sviluppo ed educazione dei bambini. Il 22 gennaio 2018 ha preso parte come concorrente alla 13° edizione de L’isola dei famosi, in onda su Canale 5 (eliminato nella settima puntata).

Leggi anche –> Filippo Nardi sconvolto: “Stavo malissimo, ma mi hanno negato due volte il tampone”

Leggi anche –> Barbara D’Urso flirt con Filippo Nardi: “C’è un sentimento speciale”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Nardi (@filipponardiofficial)

EDS