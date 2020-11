Corsa ai tamponi per festeggiare il Natale: boom di prenotazioni

Il Natale è alle porte e si sta facendo di tutto per impedire all’emergenza sanitaria di sabotarlo. Boom di prenotati per fare i tamponi per il Covid.

Con l’avvicinarsi delle festività sia il governo che le autorità sanitarie si stanno impegnando per “salvare il Natale” e permettere agli italiani di godersi il cenone in famiglia con più serenità. A Roma, così come nel resto della penisola, nei laboratori privati c’è un boom di prenotazioni per i tamponi.

“Sono già circa trecento le persone che hanno prenotato un tampone a ridosso del Natale nei nostri centri“, così viene annunciato da Mariastella Giorlandino, amministratrice delle reti Artemisia Lab che effettuano i tamponi per il Covid in otto strutture diffuse nel Lazio. “Noi stiamo prenotando però con l’indicazione di ricontattarci qualche giorno prima per valutare le singole situazioni e stabilire i tempi e la modalità più opportune“, ha proseguito, asserendo che “c’è grande confusione nella popolazione sui tamponi e un po’ di apprensione in vista del Natale perché si vuole proteggere i familiari più fragili“.

Covid e cenone di Natale: le raccomandazioni

Mariastella Giorlandino ha spiegato quale sia la missione di Artemisia Lab in questo momento particolarmente difficile: “Stiamo cercando di dare le informazioni più dettagliate e i tempi di esecuzione più adatti, facendo capire che non bisogna avere fretta e anticipare i tempi. Nella sesta giornata dal contatto a rischio, ad esempio, va fatto un antigenico qualitativo e non un quantitativo che deve essere fatto al nono giorno. Il molecolare anche al quinto giorno“.

Nel Lazio sono oltre 15 mila i tamponi rapidi che sono stati effettuati in soli dieci giorni nelle farmacie. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 3500 tamponi, come spiegato dal presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti. ” Al momento sono 209 le farmacie nel Lazio che stanno effettuando i tamponi rapidi, ma il numero aumenta di giorno in giorno. Alcune si sono attrezzate con gazebo esterni“, ha proseguito. Per il cenone di Natale nel DPCM in arrivo per questi giorni, non verranno date indicazioni sul numero massimo consentito di commensali, quanto piuttosto delle raccomandazioni. Si consiglia di avere a cena solo persone dentro la ‘bolla familiare’ e di far eseguire dei test ai parenti che non si frequentano da tempo.