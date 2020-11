Vaccino anti Covid, parla Locatelli: “A fine estate saremo fuori dall’incubo”

In merito al vaccino anti Covid ha parlato il presidente dell’ISS, Franco Locatelli, dando un annuncio su quando finirà l’emergenza sanitaria.

Franco Locatelli, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha detto di vedere la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda l’emergenza sanitaria. In un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” ha parlato di come l’Italia si stia preparando al vaccino anti-Covid.

“C’è grande attesa per i vaccini, di cui uno sembrerebbe addirittura conferire immunità sterilizzante: cioè impedire il contagio. Per fine gennaio in Italia, incrociando le dita rispetto alle approvazioni di Fda ed Ema, inizieremo la campagna d’immunizzazione con il vaccino di Pfizer”, ha spiegato il presidente dell’ISS Franco Locatelli. Quando gli viene chiesto in un’intervista come si stia preparando l’Italia al vaccino anti-Covid, il presidente risponde che: “È falsa la notizia che non si stia lavorando alla campagna vaccinale. Già da tempo ci stiamo occupando di distribuzione e pianificazione, soprattutto rispetto alla catena del freddo. Il ministro Speranza riferirà il 2 dicembre in Parlamento”.

Locatelli, ci metteremo alle spalle il Covid per il 2021

Secondo Locatelli per il vaccino Pfizer non si può pensare di coinvolgere le farmacie, in quanto i crio-contenitori che sono necessari, potranno essere disponibili soltanto in alcuni punti ospedalieri. La priorità dovrà essere data agli operatori sanitari e sotto-sanitari, circa 800 mila persone. Poi si penserà agli anziani delle Rsa e agli over 80: 4,5 milioni di persone, di cui 300 mila sono nei presidi residenziali.

“Negli ospedali la pressione c’è ancora, però stiamo scendendo. Si vede la luce, ma deve essere una luce che illumina per evitare di ricascarci“, dice Franco Locatelli. Secondo lui ci riusciremo a mettere alle spalle il Covid per fine estate-autunno 2021 e intanto “dovremo dimenticarci di feste in piazza, veglioni, cenoni con parenti e amici. Altrimenti tra tre, quattro settimane pagheremo un altro prezzo altissimo”.