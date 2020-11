Marina La Rosa, gravi indiscrezioni sul marito: cos’è successo

Il matrimonio tra Marina La Rosa e Guido Bellitti sarebbe finito da diversi mesi: ecco il retroscena della crisi coniugale.

Sulla vita sentimentale di Marina La Rosa, la “gatta morta” siciliana che divenne nota sul piccolo schermo per via della partecipazione alla prima, storica edizione del Grande Fratello, pare che stia soffiando vento di burrasca. Il suo matrimonio con Guido Bellitti, avvocato lontano dal mondo dello spettacolo, sarebbe giunto al capolinea: i due vivrebbero separati addirittura da diversi mesi.

La verità sul matrimonio di Marina La Rosa

Marina La Rosa e Guido Bellitti sono sposati dieci anni fa, nel 2010, a Teano (Caserta), dopo cinque anni di fidanzamento, e hanno messo al mondo due figli: Andrea, nato prima delle nozze nel 2009, e Gabriele, venuto alla luce nel 2011. Stando a quanto riferito dal Messaggero, i due avrebbero affrontato una gravissima crisi coniugale nei mesi scorsi, culminata nella definitiva separazione.

Secondo fonti ben informate, Marina e Guido dall’inizio della scorsa estate non vivrebbero più insieme nella loro casa a Monteverde, un quartiere residenziale di Roma. Ma sarebbero comunque rimasti “in buoni rapporti”. I diretti interessati per il momento hanno preferito non rilasciare alcun commento su questi rumors (e non c’è da stupirsi, visto che entrambi sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata). Ne sapremo senz’altro di più molto presto…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

EDS