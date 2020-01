Ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da Me’, Marina La Rosa racconta il suo rapporto con Pietro Taricone e come ha scoperto che era morto.

In occasione del quarto Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto omaggiare gli interpreti della prima edizione del reality più longevo della televisione, invitandone alcuni come concorrenti. Tra questi non c’è Marina La Rosa, assoluta protagonista del primo Grande Fratello insieme a Pietro Taricone. Quest’ultimo, lo ricordiamo, è morto nel 2010 in un incidente con il paracadute. Una scomparsa, quella di Pietro, che Salvo Veneziano ha voluto ricordare a tutti prima di entrare nuovamente nella casa del GF.

Leggi anche ->Marina La Rosa a Verissimo: “Le molestie, poi il dramma della perdita di un amico”

Ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’, Marina ha parlato del rapporto che la univa a Pietro: “Pietro era davvero fantastico, capace di creare una relazione intima e speciale con tutti. Dopo il Grande Fratello siamo diventati molto amici e lo chiamavo spesso per dei consigli. Lui viveva tutto con grande serenità, mi faceva ridere molto. C’era, è stato un compagno di giochi, di uscite”. Quindi ha raccontato in che modo ha scoperto che era morto: “(l’ho scoperto, ndr)Con la chiamata di una giornalista. Mi chiese un commento a caldo ma io non ne sapevo nulla”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI