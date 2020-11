Cristiana Sinagra, chi è: età, lavoro, vita privata dell’ex di Maradona

Cristiana Sinagra è la mamma di Diego Armando Maradona Jr ed ex compagna del grande calciatore. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Cristiana Sinagra è una delle ex fidanzate di Diego Armando Maradona, assieme al quale ha anche avuto un figlio, Diego Jr. E’ una madre attenta e una donna premurosa che si è sempre tenuta a una certa distanza dai riflettori del gossip, mettendo al primo posto la famiglia. Conosciamola più da vicino anche negli aspetti meno noti.

L’identikit di Cristiana Sinagra

Cristiana Sinagra, originaria di Napoli, è nata il 23 novembre del 1964 sotto il segno del Sagittario. Da giovanissima ha avuto la possibilità di conoscere Diego Armando Maradona proprio nel periodo in cui giocava nella squadra del Napoli. E, come accennato, dalla loro unione è nato il 20 settembre 1986 quel figlio per cui lei si è tanto battuta affinché vedesse riconosciuti i suoi diritti (a lungo negati dal grande calciatore).

Non è dato sapere con certezza cosa faccia nella vita, ma pare che lavori come ragioniera. Oltre a occuparsi della sua famiglia, pubblica spesso sul suo account Instagram foto che la ritraggono in compagnia del figlio e degli amatissimi nipoti. Per il resto, Cristiana Sinagra è una grande tifosa del Napoli, città che adora e sente profondamente sua, e non vede l’ora che arrivi l’estate, la sua stagione preferita.

