Vittorio Brumotti, chi è il campione di bike trial: età, carriera e vita privata

Vittorio Brumotti è un campione di bike trial italiano e anche un conduttore televisivo. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Classe 1980, Brumotti è nato a Finale Ligure da padre ligure e mamma calabrese. Il suo nome è diventato famoso soprattutto per i suoi successi sportivi.

Lo sport non è però l’unica sua passione, l’uomo si è anche distinto per un grande impegno nel sociale. Scopriamo tutto su questo campione.

Vittorio Brumotti, cosa c’è dietro alla figura del campione

Brumotti è stato da sempre appassionato di bike trial e ha iniziato a praticare questo sport quando aveva 11 anni. Nella sua carriera conta diversi successi: è entrato ben dieci volte nel Guinness dei Primati. Nel 2008 al Motor Show di Bologna ha superato 28 sbarre con la ruota posteriore della sua bici e nel 2009 in Sardegna si è tuffato da 17 metri, sempre con la bici. Nel 2012 invece ha ottenuto il Guinnes World Record per aver risalito la Burj Khalifa di Dubai, in 2 ore e 20 minuti in bicicletta. Quando non è impegnato a rompere un altro record, Brumotti inventa anche nuove discipline. Nel 2013 ha ideato il Road bike Freestyle, che si basa sul compiere evoluzioni in sella a una bici da corsa.

Lo sportivo si è anche distinto per il suo impegno sociale. Ha avuto una partecipazione molto attiva nella lotta contro la criminalità, denunciando in prima persona lo spaccio di droga. Questa sua volontà di mettersi in prima linea gli ha causato anche dei problemi. E’ stato aggredito più volte e nel 2017 sono stati esplosi contro di lui anche dei colpi di pistola.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato impegnato in diverse relazioni. Nel 2011 con Roberta Armani, poi con Giorgia Palmas fino al 2017. Ad oggi invece è fidanzato con l’ereditiera Annachiara Zoppas.