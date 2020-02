Retata antidroga a Cerignola dopo il blitz di Vittorio Brumotti

Blitz di Vittorio Brumotti e della troupe di Striscia la notizia a Cerignola, nel quartiere San Samuele: dopo arriva la retata antidroga.

Si potrebbe dire che l’inviato di ‘Striscia la notizia’, Vittorio Brumotti, ha colpito ancora. Il campione di trial e free style è solito curare una rubrica nella quale tratta, per la trasmissione satirica ideata da Antonio Ricci, svariati casi relativi alla presenza di piazze di spaccio.

L’ultimo servizio in ordine di tempo lo ha realizzato a Cerignola, in provincia di Foggia, documentando quanto avviene nel quartiere San Samuele, in particolare sotto i portici di una palazzina popolare di via Gran Sasso.

Il blitz dopo il servizio di Vittorio Brumotti a Cerignola

A qualche ora dal blitz nel quartiere della troupe televisiva, ecco arrivare la retata dei militari dell’Arma dei carabinieri di Cerignola, con la collaborazione dei militari dello Squadrone eliportato Cacciatori Puglia e del Nucleo Cinofili di Modugno. Nell’operazione, sono state sequestrate dosi di hashish, cocaina e marijuana, controllate molte persone, soprattutto giovanissimi che abitano il quartiere.

Arrestati in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale un 48enne e un 21enne, entrambi di Cerignola, che ora si trovano ai domiciliari. Il primo è stato anche denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva con sé 2 grammi di hashish. Nel corso del servizio mandato in onda da Striscia la notizia, la troupe guidata da Vittorio Brumotti è riuscita anche a documentare l’arrivo delle forze dell’ordine, che avrebbero rinvenuto munizioni di grosso calibro per fucili d’assalto. Qualche mese fa, nel quartiere – definito come la Port Apache di Cerignola – c’era stato un maxi blitz.