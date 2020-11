GF Vip, terribile gaffe della regia: gelo e imbarazzo – VIDEO

La regia 2 del GF Vip 5 ha mandato in tilt il pubblico di Mediaset Extra: nel corso della diretta è comparso improvvisamente lo studio di Quarto Grado.

Scene da Blob al GF Vip 5. Nel bel mezzo della diretta di ieri su Mediaset Extra il pubblico del reality ha improvvisamente ritrovato sullo schermo della tv lo studio di Quarto Grado, trasmissione di tutt’altro genere per chi non la conoscesse, che probabilmente stava effettuando le prove per la prossima settimana. E così, dopo l’apparizione della signora Roberta, alcune settimane fa, il programma condotto da Alfonso Signorini è incappato in un nuovo errore.

L'”irruzione” di Quarto Grado al GF Vip

All’origine dell’ultima gaffe della regia del GF Vip potrebbe esserci un corto circuito. Ma il disservizio è durato abbastanza a lungo da consentire a qualche telespettatore di girare un video per documentare l’accaduto, poi immancabilmente finito sui social (vedi sotto). In uno dei filmati in questione si vedono le immagini dello studio della trasmissione di Rete 4 ripreso dall’alto.

Il tutto è avvenuto intorno alle 19 di ieri, 27 ottobre. A trasmettere le immagini è stata la regia 2 del reality show e, ovviamente, sui social è subito partito il tormentone. Ironia a parte, resta ora da vedere se e come il conduttore nel corso della prossima puntata parlerà di questo “incidente” e si scuserà col pubblico a casa.

IL BACKSTAGE DI QUARTO GRADO SULLA REGIA 2 ME SENTO MALE #GFvip pic.twitter.com/qcbdsAvVjO — ADORO POTENTE 85%||40% (@stylesxbae) November 27, 2020

