GF Vip, la concorrente “irriconoscibile”: il confronto tra ieri e oggi

Giulia Salemi, tra le protagoniste indiscusse del GF Vip, è molto cambiata nel corso degli anni, nel bene e nel male. Vedere per credere.

Tra i tormentoni del giorno su Instagram c’è una foto che mostra come e quanto sia cambiata negli anni Giulia Salemi, tra le protagoniste indiscusse del GF Vip. In meglio o in peggio? Il popolo del web, come sempre si divide…

La metamorfosi di Giulia Salemi del GF Vip

Che Giulia Salemi sia una bella ragazza è fuor di dubbio. A guardar bene la foto pubblicata su Instagram (vedi sotto), però, col tempo sembra essere diventata un’altra persona. Tenera, smilza, timida quella di “ieri”, sensuale, provocante, esuberante quella di oggi. “Eri meglio prima….. naturale…..a confronto ora sembri più trans”, si legge nel primo commento a margine del post su Instagram che propone il “confronto”. Un altro utente aggiunge benzina sul fuoco: “Si vede da lontano che si è tutta rifatta, antipatica era prima e ora”. E via di questo passo.

Ma non mancano i giudizi entusiastici e le lodi nei confronti della fascinosa concorrente gieffina: “Bellissimaaaa da sempre e ora ancora più bella❤️❤️❤️”, “Bella la mia piccolina ❤️❤️ è sempre stata favolosa prima e dopo💖”, “Meravigliosa prima e meravigliosa adesso 😍😍😍”. A detta dei maliziosi un chirurgo estetico (o più d’uno) ci avrebbe messo lo zampino. Ma questa è un’altra storia…

