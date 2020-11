Dayane Mello, incantevole in intimo: lei scopre tutto – FOTO

Da Dayane Mello arrivano ancora delle immagini spettacolari e sensazionali, che fanno della brasiliana una delle donne più desiderate che ci siano.

In principio fu l’Incantevole Creamy, ma ora è Dayane Mello a stupire. Molto più di un cartone animato. La sudamericana non è frutto della fantasia, non è un sogno ma è la splendida realtà.

Sul suo profilo personale Instagram, che continua ad essere aggiornato dall’ufficio immagine che lo cura con regolarità, la bellissima 31enne originaria dello stato di Santa Caterina si mostra ancora una volta nella sua fulgida bellezza. Lei al momento si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. L’esperienza si sta protraendo ormai da tre mesi quasi. Qualora la Mello dovesse riuscire ancora una volta ad uscire indenne dal televoto, la sua avventura nel reality continuerà.

Dayane Mello, la brasiliana è super bella

La brasiliana si trova in nomination con diversi altri coinquilini. Per lei non è la prima volta ma ogni volta Dayane è riuscita a farcela e ad evitare una prematura eliminazione. Merito dei suoi affezionatissimi ammiratori, che ogni volta si organizzano per sostenerla e la votano in massa affinché la sua permanenza al Grande Fratello Vip 2020 possa andare avanti. Dal canto suo la Mello ringrazia tutti facendosi vedere in magnifici scatti realizzati nei mesi scorsi, prima che iniziasse il suo percorso al GF Vip 2020. Le pose delle quali è capace sono di una sensualità strabordante, alla quale non si può resistere. Troppa bellezza per gli occhi dei suoi tanti ammiratori, che continuano ad essere innamoratissimi di lei. E che ogni volta le lasciano messaggi d’amore e di affetto e migliaia di ‘mi piace’.

